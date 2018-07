Di Maio avverte Rai e Mediaset | giorni contati per le tv tradizionali

Migranti - Di Maio avverte Fico : parla a titolo personale - la linea del governo è un’altra : «Io i porti non li chiuderei» dice il presidente della Camera Roberto Fico dopo la visita nell’hotspot di Pozzallo, illustrando idee ben diverse da quelle di Salvini: «Dell’immigrazione si deve parlare con intelligenza e cuore. Quando si parla di Ong bisogna capire cosa si vuole intendere. Fanno un lavoro straordinario». A Di Maio l’esternazione ...

Di Maio avverte : 'Taglieremo le pensioni d’oro sopra i 5000 euro per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge ...

Pensioni - Di Maio avverte : 'taglieremo i vitalizi sopra i 5000 € per aumentare le minime' : "Presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle Pensioni d'oro e l'inizio di un'Italia più giusta". Lo ha affermato il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio che avebbe aperto una parentesi sul taglio delle Pensioni d'oro al fine di reperire le risorse necessarie per intervenire sull'aumento dei trattamenti minimi. Di Maio verso l'aumento delle minime "Vogliamo finalmente abolire le Pensioni d'oro che per legge ...

Luigi Di Maio - Paola Nugnes avverte il governo : 'Ora basta provocazioni che inaspriscono il clima' : Un monito a smetterla con provocazioni che inaspriscono il clima. Arriva dalla senatrice 5 stelle , Paola Nugnes , che su Facebook scrive un post che critica ancora una volta, implicitamente, il ...

Riforma Pensioni 2018 - Quota 100/ Damiano avverte Di Maio : “Rischio penalizzazioni” (ultime notizie) : Riforma Pensioni Governo Conte. Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:00:00 GMT)

La base M5s avverte Di Maio : "Meloni? No a patti coi fascisti" : Dopo lo scoglio Savona arriva un altro nodo da sciogliere per l'eventuale governo gialloverde. Fratelli d'Italia punta ad entrare in maggioranza e ad ottenere anche un ministero. Ma di fatto dai Cinque Stelle su questa ipotesi è arrivato un "no". Un rifiuto che sta spaccando la base del Movimento Ciqnue Stelle che in queste ore sta mettendo sulla graticola il capo politico Luigi Di Maio: "Sono un elettore del M5s, già non ho digerito l"alleanza ...

Mattarella convoca Cottarelli. Di Maio avverte : "Chiederemo messa in stato d'accusa" : Si ragiona sull'impeachment nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A dirlo fonti M5s e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Matteo Salvini e Luigi Di Maio ora chiedono con forza il ritorno alle urne accusando il Capo dello stato di aver intralciato la nascita del governo. Conte rimette l'incarico. Mattarella: 'elezioni ravvicinate? Vedremo in ...

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Adesso Salvini avverte Di Maio ?"Governo forte oppure si vota" : "A Bruxelles qualcuno minaccia, qualcuno ricatta, qualcuno manda messaggi indegni di un momento democratico e quindi o nasce un governo forte o, se come è possibile perchè siamo due forze diverse rimangono delle distanze su diversi temi, responsabilmente l'unica soluzione è restituire la parola agli italiani". Nel giorno dello scontro con la Commissione europea che per voce del vice presidente Valdis Dombrovskis ha chiesto all'Italia di ...

La Lega avverte Di Maio : "Non si può essere moderati per fare la rivoluzione" : A chi gli fa notare che sembra piuttosto pessimista, Lorenzo Fontana obietta che il suo è semmai "realismo". Il vicesegretario della Lega, del resto, dispensa cautela sin dall'inizio di questa trattativa tra il Carroccio e il M5s. "All'indomani del via libera di Silvio Berlusconi, quando tutti esult

Confindustria avverte Salvini e Di Maio : "Non toccate il Jobs act". Il presidente Vincenzo Boccia dà tempo : "Lasciamoli lavorare - poi valuteremo" : Nessuno tocchi il Jobs act. Il monito - al di là di quale sarà il governo - arriva da Confindustria attraverso le parole del presidente Vincenzo Boccia, che mette in guardia: "Ci sono alcuni provvedimenti che a nostro avviso non andrebbero toccati. Industria 4.0 E Jobs act sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla reazione dell'industria italiana: +7% export e +30% investimenti privati sono dati ...

Matteo Salvini - Roberto Maroni lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...