Devotion è il nuovo ispirato horror in prima persona degli sviluppatori di Detention

(Di lunedì 2 luglio 2018) Lo studio dietro l'ottimo e inquietanteè tornato con il suogioco intitolato. Come riportato da Videogamer, Red Candle GamesE ha pubblicato un primo teaser trailer per presentare il progetto.è un giocoinambientato a Taiwan nel 1980 all'interno di una casa che un tempo era tranquilla e piacevole, ma ora è diventata un incubo infernale, stando allo sviluppatore Red Candle Games.Il gioco sembra un po' diverso da, lo studio infatti ha deciso per un'estetica più realistica questa volta, accantonando l'azione in 2D in favore del 3D e della. Read more…