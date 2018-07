Decreto e lavoro via alla polemica Di Maio | ' Jobs act licenziato' Renzi | ' Ci vorrà più

Cosa c'è nel Decreto dignità del governo su economia e lavoro : Approda il decreto dignità voluto dal ministro Luigi Di Maio: norme su contratti a termine, delocalizzazioni e lotta al gioco d'azzardo

Cosa c’è nel Decreto dignità del governo su economia e lavoro : (Foto: Lapresse) Entro questa sera si appresta ad arrivare in consiglio dei ministri il decreto dignità, tanto caro al ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio. È stato lo stesso ministro a confermarlo durante la conferenza stampa di questa mattina anticipando, come riporta l’Ansa, che il decreto conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti”. Al suo interno dovrebbero trovarsi ...

Calderone : “Festival Lavoro chiuso tra conti pubblici e Decreto dignità” : Milano, 30 giu. (Labitalia) – decreto dignità, migranti, conti pubblici, sicurezza sul Lavoro. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dal Festival del Lavoro, organizzato a Milano dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro e che ha chiuso oggi i battenti con l’intervento del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.Soddisfatta la presidente dei consulenti del Lavoro Marina Calderone, che ha sottolineato come ...

Decreto dignità in arrivo : novità su lavoro - fisco e scommesse : Il nodo più difficile da sciogliere era e resta quello di trovare le coperture adeguate per sostenere la manovra: un punto sul quale il ministro dell'Economia Tria sembra deciso a non fare sconti. I ...

Decreto dignità - i consulenti del lavoro contro il governo : “È un ritorno al passato. Si riduce la possibilità di assumere” : “La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “Decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul Decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...

Di Maio contro il lavoro domenicale : 'Rivedere il Decreto Monti sulle aperture dei negozi' : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha annunciato di voler limitare il lavoro domenicale e festivo degli addetti del commercio. Alla specifica domanda, rivolta al vicepremier da un gruppo di lavoratori, sull’intenzione da parte del governo di aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti, quello che ha liberalizzato le aperture dei negozi di domenica e nei giorni festivi, la risposta è stato un inequivocabile “Certo!”. L’apertura di Di Maio ...

Lavoro - aperture domenicali. Il ministro Di Maio : “Pronti a rivedere il Decreto Monti” : “Limitare il Lavoro domenicale? Se ne può discutere“. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio – che in passato ha più volte assunto una posizione favorevole al limitazione delle aperture nei giorni festivi – ha risposto così ad alcune persone che manifestavano in via Veneto, dove si trovano i due dicasteri ora guidati dal capo politico del M5s. A Di Maio, che dialogava rappresentanti della ...

Luigi Di Maio e il lavoro di domenica/ “Potremmo rivedere il Decreto Monti - va eliminato lo sfruttamento” : Luigi Di Maio e il lavoro di domenica: “Potremmo rivedere il decreto Monti, va eliminato lo sfruttamento”. Le parole del ministro del lavoro e dello sviluppo economico fuori dal Mise(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:16:00 GMT)