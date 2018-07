: Decreto Dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritt… - carlaruocco1 : Decreto Dignità approvato in Consiglio dei Ministri! È la Waterloo del precariato. Cominciamo a restituire i diritt… - M5S_Baroni : DECRETO DIGNITÀ, CONSIGLIO DEI MINISTRI DÀ IL VIA LIBERA. Restano inserite nel decreto anche le misure per combatte… - FrancBusinarolo : Lo stop alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni legate al settore dell’ azzardo previsto nel Decreto Dignità è il… -

Sì del Consiglio dei ministri al.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche alche consente l'invio di 12 nuove motovedette alla Libia per la gestione dei migranti e quello sulla 'terra dei fuochi'.(Di lunedì 2 luglio 2018)