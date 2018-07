Decreto dignità | via libera del Cdm Tutte le novità nell' ultima bozza

Decreto dignità - via libera del CdM : 22.59 Sì del Consiglio dei ministri al Decreto Dignità.Tra le novità:i contratti di lavoro a termine non possono durare più di 24 mesi e dopo i primi 12 devono essere giustificati dalle causali; a ogni rinnovo costeranno lo 0,5% in più. Poi, l'indennizzo di licenziamento passa da un minimo di 6 mensilità a un massimo di 36. Le misure non valgono per la pubblica amministrazione. Ok dal CdM anche al Decreto che consente l'invio di 12 nuove ...

Via libera del Consiglio dei ministri al Decreto dignità. Le novità | : Il vicepremier Di Maio prima del Cdm: "Ci saranno interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti". Slitta la scadenza dello spesometro

Approvato dal Cdm il Decreto Dignità : ...al redditometro arriva la nuova versione dello strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche che viene riorientato in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia ...

Via libera del CdM al Decreto Dignità : Multa per le imprese che “delocalizzano” entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Il consiglio dei ministri approva il Decreto dignità : Il consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto dignità. È quanto si apprende da fonti di governo. Al consiglio non è presente il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.

Arriva il via libera dal Consiglio dei ministri al Decreto dignità : Il decreto dignità, primo prvvedimento economico del governo Conte, è stato varato questa sera al Consiglio dei ministri.Continua a leggere

Decreto dignità - via libera del Cdm : guerra al precariato - contratti a termine ridotti a 24 mesi : E' arrivato al Consiglio dei ministri il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio, che potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello...

Le norme sul lavoro del 'Decreto dignità' e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Sono vivi i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta di Tham Luan Nang Non dal 23 giugno insieme al loro allenatore. Sono stati trovati da una squadra di militari , i quali hanno ...

Le norme sul lavoro del "Decreto dignità" e le nuove accuse a Weinstein. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Stretta sui contratti a termine nel “decreto dignità”. Il governo Lega-M5s, riporta l’Ansa, tenterà di rendere i contratti a termine più costosi e più brevi con l’obiettivo di rendere più stabile l’occupazione, misura non gradita alle imprese. “E’ emersa la volontà di lavorare a un c

Di Maio - Decreto dignità contro Jobs Act : oggi in Cdm/ Guerra al precariato? Brunetta : “Bozze sconcertanti” : Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche": il ministro del Lavoro ha anche parlato del decreto Dignità, "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:24:00 GMT)

Decreto dignità : tra le misure nuovi vincoli su contratti a tempo : Il dl in Consiglio dei Ministri, riunito in queste ore, sta per essere esaminato: contratti a termine e delocalizzazioni le misure attuate. Slitta lo spesometro - "Ci stiamo lavorando anche con i ...

Decreto dignità - Di Maio : "Da oggi rispetto per lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Contratti a termine - 12 mesi con un solo rinnovo : è il Decreto dignità | : Multa per le imprese che delocalizzano entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario

Decreto dignità - Di Maio : «Stasera in Cdm». Le misure nella bozza | : Multa per le imprese che delocalizzano entro 5 anni dai benefici economici verso un paese extracomunitario