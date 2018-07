Decreto Dignità | tra le misure nuovi vincoli su contratti a tempo

Decreto Dignità - Di Maio : "Da oggi rispetto per lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...

Cambiano i contratti a termine : 12 mesi con un solo rinnovo. Ecco il Decreto dignità : Per i contratti a termine si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto per un massimo di 12 mesi, ma con obbligo di indicare la causale. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, uno dei punti contenuti nel decreto dignità sotto il titolo «Vita breve per i contratti a termine». ...

Arriva la stretta su contratti a tempo determinato. Ecco cosa prevede il Decreto di dignità : Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo ...