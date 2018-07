Decreto dignità | nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce | slitta lo spesometro

huffingtonpost

(Di lunedì 2 luglio 2018) Pacchettolight con ritocchi al redditometro,mento della scadenza delloal 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze deldignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Neldignità arriva l'annunciata stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro l'azzardopatia, fatti salvi però i contratti in essere e le lotterie a estrazione in differita, come la Lotteria Italia. Si precisa che lo stop non vale anche per "i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Confermate le sanzioni, che si applicheranno "de futuro", al 5% del valore ma con un minimo di 50mila euro.È stata poi rivista la norma sulle delocalizzazioni che farà scattare multe ...