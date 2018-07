Decreto dignità | in discussione questa sera sul tavolo dei ministri

leggioggi

: Lo stop alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni legate al settore dell’ azzardo previsto nel Decreto Dignità è il… - FrancBusinarolo : Lo stop alla pubblicità ed alle sponsorizzazioni legate al settore dell’ azzardo previsto nel Decreto Dignità è il… - petergomezblog : Istat: ‘Record dei contratti a tempo determinato’. Di Maio: ‘Nel decreto Dignità introduciamo limiti al precariato’… - ilfoglio_it : La disoccupazione è ai minimi dal 2012, dice l'#Istat. Ma Di Maio annuncia: col decreto Dignità smantelleremo il Jo… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Arriveràsuldeiil discusso e atteso, bandiera gialloverde e primo vero provvedimento del nuovo Governo targato Conte. Ad assicurarlo è stato il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio in persona: “Il preconsiglio deiè oggi. Ma anche il consiglio deiè staperché non c’è solo ilda discutere, ma anche altri temi”, ha detto in conferenza stampa. Una preriunione del Consiglio deisi è svolta oggi intorno alle 12,30. Persi attende quindi il Cdm vero e proprio, quello che dovrà far uscire dalla stanza dei bottoni unin carne ed ossa, approvato dal governo. Intantoè la bozza che anticipa alcune misure, contenute già nei precedenti documenti e limate un po’ rispetto a quelle presentate nei giorni scorsi. I capisaldi comunque restano e vengono sventolati ...