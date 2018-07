Decreto Dignità | Di Maio | ' Misure stasera in Cdm' Ecco le novità

Decreto Dignità oggi in Cdm : Il vicepremier Di Maio annuncia i temi in discussione: interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti. 'Smantelleremo quella parte del jobs act che ha creato precariato' ha detto Di ...

Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune banche"/ Decreto Dignità - il ministro annuncia : "misure in CdM" : Di Maio "Mafia è atteggiamento anche di alcune b anche ": il ministro del Lavoro ha anche parlato del Decreto dignità , "misure oggi in Consiglio dei ministri"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Spesometro - slitta la scadenza Senza coperture Decreto svuotato Leggi la bozza del Dl dignità : Niente coperture . Lo stop del ministro dell'Economia Giovanni Tria e dei tecnici del Tesoro sulle risorse per finanziare le misure fiscali in favore di professionisti svuota di fatto il decreto dignità. Secondo una delle ultime bozze circolate del primo provvedimento del governo Conte che stasera, ha fatto sapere il vicepremier Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Decreto Dignità - oggi il CdM. Di Maio : "Da oggi si porta rispetto ai lavoratori" : Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare il Decreto dignità promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma per oggi pomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e ...