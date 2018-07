Decreto dignità | Di Maio | Da oggi rispetto per lavoratori

blogo

(Di lunedì 2 luglio 2018) Questa sera il Consiglio dei Ministri, l'ottavo dal giuramento del governo di Giuseppe Conte, dovrebbe varare ilpromosso dal ministro del Lavoro Luigi Di. Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, anticipando che in vista dell'appuntamento di stasera è in programma perpomeriggio un pre-Consiglio dei Ministri che servirà a definire gli ultimi dettagli.Il testo non è stato ancora completato e gli ultimi ritocchi dipenderanno dagli esiti degli incontri previsti per, in quella che si preannuncia come una giornata fitta di impegni per Di. È in programma il tavolo di discussione dedicato ai rider, con Foodora in prima linea con la "carta dei valori" che ha fatto storcere più di qualche naso, ma sempresi terrà anche l'incontro di Dicoidi Italiaonline e quello coi leader sindacali e i rappresentanti di ...