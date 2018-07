Debole il mercato americano in avvio

Banche - il mercato delle perizie e la Debolezza degli imprenditori che ci cascano : Il rinvio a giudizio dei soci della Sdl Centrostudi apre lo scenario per un ragionamento più ampio. La società bresciana, secondo l’accusa, grazie ad una struttura di marketing piramidale, ha agganciato migliaia di imprenditori e semplici cittadini convincendoli (ma, molto spesso, non tramite i suoi legali) a fare causa contro gli istituti di credito sulla base di perizie inattendibili vendute dalla stessa società. Cause in diversi casi finite ...