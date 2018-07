De Gregori in concerto il 4 luglio all' aviosuperficie di Civitella

VASCO ROSSI ABBRACCIA DE Gregori / Foto al concerto dello Stadio Olimpico : il Komandante saluta il Generale : Al concerto di ieri sera all' Olimpico a Roma di VASCO ROSSI un ospite speciale sotto al palco è stato ABBRACCIA to dal Blasco stesso, ecco di chi si tratta(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Francesco De Gregori tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma (foto e video) : l’inchino del rocker dal palco del 20° concerto all’Olimpico : C'era anche un entusiasta Francesco De Gregori, fan d'eccezione, in primissima fila tra il pubblico di Vasco Rossi a Roma, per la seconda data del VascoNonStop Live 2018 nella Capitale, nonché ventesimo concerto in carriera per il rocker di Zocca. Il cantautore Romano ha assistito al secondo dei due concerti Romani del Blasco sotto il palco, raggiunto dal rocker per un saluto durante l'esecuzione de Il Mondo Migliore e infine salutato ...