Dc Universe | che cosa ci sarà sulla nuova piattaforma di streaming

(Di lunedì 2 luglio 2018) Si avvicina il lancio di Dc, laideata da Warner Bros e che farà riferimento all’universo di storie legate alla Dc Comics. Come rivelato in queste ore, lo streamer permetterà di accedere non solo a serie tv live action e animate inedite, ma anche a un ricco catalogo di film e serie classici oltre che a fumetti digitali e un’esclusiva selezione di merchandising. “un luogo accogliente per chiunque voglia immergersi nelle storie epiche, nei personaggi e nelle esperienze Dc“, ha detto Jim Lee, editore della casa di fumetti (nonché celebre disegnatore).disaranno lanciati dunque serie tv come Titans, mentre nel 2019 arriveranno le serie animate Young Justice: Outsiders e Harley Quinn, seguite dalle live-action Swamp Thing e Doom Patrol. Ma come si vede nel trailer qui sopra saranno disponibili ...