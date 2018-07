Dazi | UE avverte USA su auto | rappresaglia da 300 miliardi dollari

Trump avverte l'Ue - 'stiamo finendo il lavoro sui Dazi delle auto' : "Stiamo finendo il nostro studio sulle tariffe sulle auto dalla Ue": così Donald Trump torna a minacciare su Twitter il Vecchio Continente accusandolo di essersi avvantaggiato rispetto agli Usa con i ...

Harley Davidson avverte : Dazi peseranno su costi moto vendute in UE : Teleborsa, - Harley-Davidson annuncia che i Dazi UE avranno un impatto significativo sul costo delle moto vendute in Europa . La big delle moto custom, tenendo in considerazione le tariffe imposte ...

Harley Davidson avverte : "Dazi peseranno su costi moto in UE - via produzione da USA" : Harley-Davidson annuncia che i dazi UE avranno un impatto significativo sul costo delle moto vendute in Europa . La big delle moto custom, tenendo in considerazione le tariffe imposte dall'UE come ...

Harley Davidson avverte : "Dazi peseranno su costi moto in UE - via produzione da USA" : Harley-Davidson annuncia che i dazi UE avranno un impatto significativo sul costo delle moto vendute in Europa . La big delle moto custom, tenendo in considerazione le tariffe imposte dall'UE come ...

Dazi - Moody's avverte i mercati : si rischia maggiore volatilità : ... che si traduce sia in incertezza per l'economia globale che in forte vulnerabilità per alcuni specifici settori dell'economia americana. Gli analisti individuano nel comparto agricolo quello a più ...

Dazi - Moody's avverte i mercati : "si rischia maggiore volatilità" : ... che si traduce sia in incertezza per l'economia globale che in forte vulnerabilità per alcuni specifici settori dell'economia americana. Gli analisti individuano nel comparto agricolo quello a più ...

Pechino avverte gli USA delle conseguenze dei Dazi contro le merci cinesi - : La Cina ha minacciato di rinunciare agli accordi raggiunti con Washington, se la parte americana introdurrà limitazioni nel commercio, inclusi i dazi. Lo si afferma in un comunicato del ministero del ...

Dazi - la Ue avverte Trump : 'Ingiustificati sull'acciaio - inverosimili sull'auto' : 'Crediamo che non ci siano giustificazioni per invocare l'articolo 232 per ragioni di sicurezza nazionale per acciaio e alluminio, invocarlo per le auto sarebbe ancora più inverosimile'. Così il ...

Dazi - Merkel avverte Trump : 'Esenzione permanente' : ... ma ha concesso ai produttori europei un'Esenzione temporanea fino al 1 giugno.Anche il ministro dell'economia tedesco Altmaier interviene e mette in guardia contro la guerra commerciale con gli ...