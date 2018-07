Dazi | Mattarella | improvvida minaccia non abbia sviluppo

Mattarella - Dazi improvvidi - no sviluppi : Ogni economia di ogni Paese ha sempreda guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmenteper il nostro Paese'.

Mattarella - Dazi improvvidi - no sviluppi : Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese".

FINANZA/ Quel grazie istituzionale di Mattarella a Guzzetti e alle sue FonDazioni : Ieri Sergio Mattarella ha presenziato all'apertura del Congresso dell'Acri, tenendo un breve intervento in cui ha ringraziato Giuseppe Guzzetti.

FonDazioni : Mattarella a Parma per cerimonia apertura congresso Acri : Parma, 7 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Auditorium Paganini di Parma, per partecipare all’apertura dei lavori del XXIV congresso nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria e delle Casse di Risparmio. E’ stato accolto dal sindaco della città, Federico Pizzarotti, dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e dal presidente di Acri, Giuseppe ...