Dazi e crisi in Germania affossano le Borse

Eurocrisi - Dazi e futuro incerto I giorni più bui dell'Unione : P er un governo che arriva, uno se ne va. Ma per l'Unione Europea non è un pareggio bensì una batosta. All'insediamento a Roma del primo esecutivo euroscettico alla testa di un paese "fondatore" s'aggiunge la caduta di quel Mariano Rajoy difeso a spada tratta da Bruxelles durante la tentata secessione della Catalonia. Una batosta indigeribile visto che la mozione di sfiducia "costruttiva" dei socialisti di Pedro Sanchez è passata proprio grazie ...

Sud : FonDazione Curella - dieci anni per uscire da crisi : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "L'economia del Mezzogiorno e delle Isole, a distanza di tre anni dalla fine delle recessione, resta ancora imprigionata nelle maglie di un processo di rilancio troppo lento, non in grado di assicurare nel breve-medio termine il risanamento delle ferite causate dalla c