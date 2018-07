Dazi | Conte dice no a Salvini e Di Maio E c’è  la sponda di Mattarella

Trump minaccia Dazi per 400 mld La sua strategia pre-elezioni Donald può inguaiare l'amico Conte : Era l’8 marzo scorso quando Donald Trump varò una prima serie di dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. Da allora, nonostante il crescere della tensione tra gli Usa e il resto del mondo, Cina ed Europa in testa, le borse non hanno subito troppi contraccolpi (ad eccezione di Shanghai, sui minimi da agosto 2017). Ora però i dazi stanno entrando in vigore e col prossimo trimestre potrebbero esservi contraccolpi anche ...

FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i Dazi di Trump e il piano Macron : Le scelte protezionistiche di Trump e la risposta cinese aprono alla Germania la via della recessione. Ecco cosa deve fare l'Italia per salvare il suo export. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:02:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Il puzzle dei salari bassi che "boccia" Di Maio, di S. CingolaniM5S-LEGA/ Articolo 81, la tentazione (da evitare) di un referendum sull'euro, int. a A. Mangia

Conte : non contenti - Dazi svantaggiano : 23.47 "Il problema degli scambi commerciali è quello che ha creato maggiore conflittualità nell'agenda del G7. E' il mio primo G7 ma non ce n'erano stati altri così conflittuali alla vigilia". Così il premier Conte, in conferenza stampa al termine dei lavori del G7. "I Paesi Ue,e noi siamo tra quelli, non possono essere Contenti perché da quelle misure possono essere svantaggiati. Alcune dichiarazioni alla vigilia hanno creato un'escalation".

G7 - Trump non cede su Dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

Trump dal G7 : “Via tutti i Dazi”. Conte : “Accordo sul commercio”. Ma Merkel e Macron frenano : I leader del G7 evitano, almeno formalmente, la spaccatura ma non trovano l’accordo quasi su nulla. E lasciano del summit di Charlevoix un’immagine di impotenza e debolezza. Eccetto il limatissimo documento finale, che pure è rimasto in bilico fino alla fine, restano le distanze sui temi più importanti e nessuno dei nodi cruciali, a partire proprio...

G7 - Trump non cede su Dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

G7 - Conte : su Dazi e commercio abbiamo raggiunto accordo : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, 'Ieri ci sono state dichiarazioni molto conflittuali, si è discusso di mercati, dazi, tariffe, barriere. Posso anticipare che è stato raggiunto un accordo'. ...

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i Dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Trump vuole la Russia al G8 - Conte dice sì ma non rompe con Ue. Macron su Dazi : troveremo accordo : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui Dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui Dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui Dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Dazi : Pd - Conte impreparato - lavoratori italiani in pericolo : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “C’è poco da valutare ed è grave andare in un consesso internazionale senza una linea né un’idea. Per l’economia italiana e per i lavoratori una politica basata sui Dazi sarebbe una tragedia”. Così in una nota congiunta Chiara Gribaudo, responsabile Lavoro del Partito Democratico e i parlamentari Pd Lia Quartapelle e Ivan Scalfarotto.Sui dossier che contano, rilevano, ...

Immigrazione - Dazi e Russia. L'impronta di Conte sul G7 : Sono qui forte di una legittimazione politica molto intensa e ne sono consapevole. Sono il portavoce degli interessi degli italiani', ha detto poi il presidente del consiglio a margine dei lavori del ...