Dai vichinghi ai vessilli siciliani | il raduno padano ora è italiano

ilgiornale

: RT @cinziabfc: Siiiii dai Vichinghi #CroaziaDanimarca - holdmeshawny : RT @cinziabfc: Siiiii dai Vichinghi #CroaziaDanimarca - cinziabfc : Siiiii dai Vichinghi #CroaziaDanimarca - 1959Dog : @carlotuitt Sai cosa,il burro nelle zone abitate un tempo dai vichinghi e non dagli etruschi etc.,e' similare alle… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Roma - Nella Lega di governo e di lotta tutto cambia ma non in maniera gattopardesca. A parte la passione per la lirica, e segnatamente per il Va' pensiero, ildi Pontida nell'era di Salvini vicepremier è più che modificato. Insomma l'operazione nostalgia sul pratone di Pontida non funziona. L'orgoglio è tutto nei numeri elettorali e non, come un tempo, nel possedere una quota d'acquisto del terreno di Pontida (con tanto di Alberto da Giussano nella filigrana). Le parole premier e Salvini hanno sostituito altri simboli e altri nomi. Anche il sole delle Alpi è solo un ricordo. D'altronde stava bene sul fondo verde (colore storico della Lega) soppiantato dal blu fiordaliso dei cartelloni salviniani. Anche Alberto da Giussano non c'è più. Almeno la statua sull'angolo del palco. A scomparire insomma è il folklore di tutto ciò che ricordava vagamente una Padania del cuore piuttosto ...