Da militare dico | non abbandonare Kabul

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Gianfranco Paglia, paracadutista, è una medaglia d'oro al valorrimasto paralizzato nei combattimenti del 2 luglio 1993 in Somalia. Oggi indossa sempre la divisa come consulente del ministro della Difesa soprattutto sui feriti d'Italia.Venticinque anni dopo il check point Pasta c'è qualcosa da raccontare, che non è mai stato detto sulla battaglia a Mogadiscio?"La domanda andrebbe rivolta a chi ci governava 25 anni fa. Posso dire, però, che quando i guerriglieri hanno aperto il fuoco facendosi scudo con donne e bambini è vero che potevamo usare subito le armi pesanti, ma poi come avremmo continuato a guardarci ogni mattina allo specchio?".Cosa non dimenticherà mai della battaglia?"Il momento più drammatico è quando un razzo Rpg ha colpito il mezzo cingolato davanti al mio. Abbiamo visto la fiammata ed il capitano Paolo Riccò, che tirava coraggiosamente fuori Pasquale Baccaro uno ...