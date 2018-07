Da martedì 3 luglio riprendono i quattro itinerari notturni a Pistoia del Centro Guide

Le previsioni del tempo per domani - martedì 3 luglio : Dove pioverà e dove no, che alla fine è la cosa che importa davvero The post Le previsioni del tempo per domani, martedì 3 luglio appeared first on Il Post.

Presentato Beninsieme 2018 - martedì 3 luglio al Nabilah di Bacoli. : Di questo infatti vorrei ringraziare il Presidente Roberto Pennisi: non soltanto è un grande medico elargitore della sua scienza attraverso la sua autorevole passione di benefattore, ma soprattutto ...

Festival Mondiale del Folclore Giovanile. Da giovedì 5 a martedì 10 luglio 2018 - Udine 20 : Il programma degli spettacoli. Il debutto della rassegna è in calendario per giovedì 5 luglio, come detto, a Capriva del Friuli, in provincia di Gorizia, e in parallelo a Roveredo in Piano , ...

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore mercoledì 13 e giovedì 28 giugno e martedì 17 luglio intorno a piazza Castello : Modifiche alla mobilità per i concerti di 'Ferrara sotto le stelle' 12-06-2018 / Giorno per giorno In occasione dei concerti della rassegna "Ferrara sotto le stelle 2018" organizzata in piazza ...

PIOZZO/ Fino al 31 luglio il martedì sera all'Open Garden Baladin birra - buon cibo e film : L'associazione culturale Cinedehors in collaborazione Open Garden Baladin PIOZZO presenta Cinema & Easy food tutti i martedì dal 5 giugno al 31 luglio all'Open Garden di PIOZZO alle ore 21,30. Dal 5° ...