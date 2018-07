Da luglio novità per la carta di identità Stop a Tupassi e via alle prenotazioni tramite

2 luglio 2018 - Nasce il nuovo Sky Sport con 9 canali dedicati e grandi novità. : 2 Luglio 2018. È una data storica storica per Sky. Nasce il nuovo Sky Sport, nuovo davvero in tutto. nuovo a partire dai nomi dei nostri canali. Perché i canali rappresentano le cose che amiamo: lo Sport, anzi gli Sport, e i loro protagonisti. Da lunedì ci sar&...

Netflix : le novità di luglio sul catalogo italiano : "Mrs. Doubtfire", "Orange is the New Black" e un film con (ma non di) Quentin Tarantino, tra le altre cose The post Netflix: le novità di luglio sul catalogo italiano appeared first on Il Post.

Netflix - tutte le novità di luglio : serie tv e film : Tantissime le novità in arrivo su Netflix per il mese di luglio 2018: ecco la lista di tutte le serie tv, i film e i programmi per bambini Netflix ha in serbo tantissime sorprese per i milioni di utenti abbonati al colosso operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento. Ecco tutte le novità in arrivo dal 1 luglio suddivise tra serie tv, film, documentari e programmi per bambini. ...

Netflix - ecco le novità del mese di luglio : Il kolosso dello streaming internazionale non si ferma con l'arrivo della bella stagione. Anche per il mese di luglio, Netflix ha in cantiere scoppiettanti novità da proporre ai suoi utenti. Non solo ...

Netflix - ecco le novità del mese di luglio : Il kolosso dello streaming internazionale non si ferma con l"arrivo della bella stagione. Anche per il mese di luglio, Netflix ha in cantiere scoppiettanti novità da proporre ai suoi utenti. Non solo nuovi film in aggiunta al catalogo, documentari e reality show, ma soprattutto tante serie tv. Alcune di queste sono dei prodotti originali, altri saranno disponibili a un giorno di distanza dalla trasmissione negli Usa.Killjoys - stagione 2 dal ...

Novità GTA Online per il mese di luglio - Rockstar pronta a sorprendere : Gli anni sul groppone di GTA Online continuano ad accumularsi, ma il titolo dei ragazzi di Rockstar Games non mostra segni di cedimento. Al contrario, come un buon vino, la maturità raggiunta mese dopo mese ne ha esaltato il sapore videoludico, appannaggio esclusivo di una community sempre attiva e che viene periodicamente foraggiata con contenuti esclusivi che ne stimolano la permanenza nel mondo di gioco. Mantenere costante l'attenzione ...

Sky - ecco le novità in onda e on demand in arrivo a luglio : Anche in piena estate non si ferma l’offerta di serie disponibile su Sky, sia sui canali tradizionali che nell’offerta on demand. Faranno il loro debutto infatti novità assolute come The Generi e Patrick Melrose, ma tornerà con la sua ultima stagione anche una produzione come Quantico. On demand sarà possibile ripassare poi alcune delle serie più complesse del momento, come Westworld e Billions, senza considerare stagioni in ...

Netflix - ecco le novità in arrivo a luglio : Il luglio di Netflix è segnato da un ritorno eclatante come la sesta stagione di Orange is the New Black, ma anche da nuove serie d’importazione come Bordertown e Final Space. Per non parlare delle moltissime docuserie che faranno il loro ritorno, come Drug Lords e Last Chance U, ma anche numerosi film originali come l’apocalittico La fine o il più demenziale Father of the Year. Serie tv Chiamatemi Anna – seconda stagione dal 6 ...