Cucina | 5 app che ti facilitano la vita

Taste of Milano : appuntamento con la Cucina stellata (alla portata di tutti) : La grande cucina alla portata di tutti? No, non è un sogno impossibile. Almeno durante l’evento Taste of Milano, che, nell’ambito della Milano Food City, porta nel capoluogo lombardo l’alta cucina al grande pubblico, permettendo di assaggiare piatti stellati a piccoli prezzi. Basta cliccare su www.TasteofMilano.it per credere. Andando sul sito, ognuno potrà infatti scegliere di vivere e modulare l’evento secondo il proprio stile (e il proprio ...