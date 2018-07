Costanza Caracciolo in bikini nasconde il pancione

people24.myblog

: RT @solospettacolo: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo innamoratissimi #christianvieri (archivio) - daryaa3232 : RT @solospettacolo: Bobo Vieri e Costanza Caracciolo innamoratissimi #christianvieri (archivio) - solospettacolo : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo innamoratissimi #christianvieri (archivio) -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Selfie a mezzo busto in, ampi abiti e pose tattiche perche non ha ancora confermato la sua gravidanza nonostante i rumors si facciano sempre più insistenti. In vacanza in Sicilia si lascia coccolare dai colori e dai sapori di casa mentre Christian Vieri è impegnato a Dhoa prima di trascorrere l’estate in Italia con la sua dolce metà. Dopo il romantico soggiorno a Parigie Bobo si sono separati e mentre Vieri è volato in Qatar, l’ex velina ha raggiunto la sua Sicilia. In uno scatto in barca, la showgirl mostra un seno decisamente più florido e una piccola parte di ventre più accentuata. Particolari che non sono sfuggiti ai suoi follower che ormai non hanno dubbi: la cicogna è in volo!