Costa | “Al ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi”

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza Costa ta la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social . Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...