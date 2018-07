Così vicini | così lontani Brasile contro Messico un classico non scontato

ilgiornale

(Di lunedì 2 luglio 2018) Si fa presto a dire Sudamerica. Si fa presto e spesso si sbaglia: ad esempio quando si parla di, nazione nordamericana e contemporaneamente espressione massima - se non altro per popolazione - del mondo latino di lingua spagnola, porta verso il sud che le inflessioni dell'idioma le conosce tutte. Ad eccezione della enorme fetta chiamata. Appunto: le avversarie di oggi negli ottavi dei Mondiali, lontane anche per confederazione di appartenenza ma avversarie periodiche, a vari livelli. Quaranta i precedenti tra le due, tra amichevoli, Copa America (a cui ilè invitato dal 1993, abitudine che si interromperà l'anno prossimo proprio nell'edizione brasiliana), Coppa del Mondo (tre vittorie verdeoro, un pareggio), Confederations Cup e la sfida più celebre dei tempi recenti, la finale olimpica del 2012 a Wembley: 2-1, doppietta di Oribe Peralta, che con Héctor ...