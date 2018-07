Serie A Sampdoria - Sabatini : «Possiamo ambire a qualCosa di più» : GENOVA - Walter Sabatini , ospite della trasmissione "Italia nel pallone" in onda su Radio 2, ha parlato del suo recente arrivo alla Sampdoria : "Genova farà bene ai miei polmoni, per via dello iodio, ...

Francesca Fialdini a DM : «A La Vita in Diretta cambierà tutto. Rispetto alla concorrenza siamo un’altra Cosa» : Francesca Fialdini A La Vita in Diretta “cambieranno tante cose“. Ma non proprio tutte. Francesca Fialdini, ad esempio, sarà ancora alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 1. Confermatissima. Dal 10 settembre prossimo, per lei inizierà una doppia sfida: quella di proseguire il racconto quotidiano senza Marco Liorni (“mancherà lui, mancherà anche il suo stile” ci confida) e quella di rinnovare, assieme al nuovo ...

Battle Royale - i videogiochi che spiegano perfettamente Cosa siamo diventati : Esattamente 15 mesi fa, a Marzo del 2017, usciva per PC Player Unknown’s Battlegrounds iniziando una piccola rivoluzione videoludica di cui abbiamo solo iniziato ad intuire la portata ora che PUBG e il suo clone di maggiore successo uscito 4 mesi dopo, Fortnite, sono i videogiochi più giocati online in assoluto e le loro idee stanno entrando in tutti i nuovi titoli. siamo passati dall’essere giocatori ad atleti digitali, in quella che è la ...

Luigi Di Maio si rende ridicolo davanti agli italiani : 'Risultati straordinari - siamo imbattibili'. Per Cosa esulta : Dev'essere dura essere Luigi Di Maio , di questi tempi. Alle prese con i guai dentro il Movimento 5 Stelle e schiacciato dal debordante alleato Matteo Salvini , il vicepremier grillino sfrutta gli ...

Cosa ci possiamo aspettare dal tavolo di Di Maio sui riders : Niente più nuove leggi, per il momento, a tutela dei riders. E, soprattutto, sfuma la richiesta di trasformare i contratti di lavoro delle piattaforme online da autonomi a subordinati. Dopo l'incontro di ieri tra il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e le aziende di food delivery, lo scenario che si

Nizza - Vieira e quella telefonata a Balotelli : “ci siamo sentiti al telefono - ecco Cosa gli ho detto” : Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Nizza, Vieira ha parlato anche del futuro di Mario Balotelli Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Nizza, il francese si è presentato questo pomeriggio al suo nuovo club esprimendo le proprie sensazioni dopo l’incarico attribuitogli nella giornata di oggi. “Sono molto felice, era quello che volevo. Lavorerò nelle condizioni migliori, con persone ...

Chiudere i porti : come siamo arrivati fin qui e Cosa ci insegna la storia : In nome della stessa sicurezza stiamo costruendo un mondo estremamente violento e in cui, soprattutto, la violenza diventa contesto: siamo immersi nella violenza e nemmeno ce ne accorgiamo. Qualcuno ...

Governo - Davigo : “È difficile far peggio di chi l’ha preceduto. Noi giudici non siamo stati ancora insultati - è già qualCosa” : “Silvio Berlusconi ha affermato che dietro il pensiero “livoroso e giustizialista” del M5s ci sono io? L’ho querelato per queste affermazioni”. Sono le parole di Piercamillo Davigo, presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, in una intervista a Giovanni Floris per Dimartedì (La7). “Secondo Berlusconi, dividere il mondo tra colpevoli e innocenti è giustizialismo? Il mio mestiere, quello di giudice, è esattamente ...

Renzi : "No alla fiducia - noi siamo un'altra Cosa" : Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico, è intervenuto al Senato nel dibattito per la fiducia al governo Conte. Confermando il no dem, l’ex presidente del Consiglio ha utilizzato anche l’ironia per argomentare l’opposizione all’esecutivo a guida Lega-Movimento 5 Stelle."Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto - esordisce - Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il ...

“Ecco Cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

Renzi : "Non votiamo la fiducia a Conte - noi siamo un'altra Cosa" : ... visto che negli ultimi due anni quando ho litigato per aumentare il Fondo sanitario di 500 milioni di euro sembrava che strappassimo le unghie al ministero dell'Economia". Secondo Toti, "la pensione ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altraCosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

