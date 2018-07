Cosa c’è nel decreto dignità del governo su economia e lavoro : (Foto: Lapresse) Entro questa sera si appresta ad arrivare in consiglio dei ministri il decreto dignità, tanto caro al ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio. È stato lo stesso ministro a confermarlo durante la conferenza stampa di questa mattina anticipando, come riporta l’Ansa, che il decreto conterrà “interventi sul contratto a tempo determinato e a tutele crescenti”. Al suo interno dovrebbero trovarsi ...

ETIOPIA vs ERITREA/ Cosa succede se qualcuno fa la pace nel Corno d'Africa? : Il nuovo premier etiopico ha deciso di attuare gli accordi del 2000 che posero fine alla guerra con l'ERITREA. Forse uno spiraglio di pace nel tormentato Corno d'Africa. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:06:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ La dittatura in ERITREA e il "debito" dell'Italia, di C.J. WulffSCENARI/ I profughi, Assad e l'Onu fanno esplodere il Libano, di C.J. Wulff

“Salvini e i porti?”. Roberto Fico spiazza tutti : e ora Cosa succede nella maggioranza? Bordata del presidente della Camera e reazione ad alta tensione : La maggioranza è già in crisi? Un paio di dichiarazioni dei pezzi forti di Movimento 5 Stelle e Lega hanno agitato gli animi della politica italiana. Il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina in visita all’hotspot di Pozzallo ha detto: “Io i porti non li chiuderei”, in aperta dissonanza con il leader della Lega. Il numero uno di Montecitorio ha quindi aggiunto: “Dell’immigrazione si deve parlare ...

“Mi fa male…”. E Lorenzo muore in spiaggia davanti alla moglie. La vacanza a Santorini finisce nel dramma : Cosa è successo : Aveva deciso di prendersi qualche giorno di relax lontano dagli impegni e dallo stress della vita quotidiana, concedendosi una vacanza in compagnia della moglie come era solito fare con l’arrivo dei primi caldi dell’estate. La scelta della meta era ricaduta sulla Grecia, dove era arrivato da pochissimo. Tutto sembrava andare nel migliore dei modi quando però, all’improvviso, quest’uomo ha iniziato a manifestare ...

“Matteo - Azzurra è morta”. Le parole choc di Antonella ‘investono’ Salvini. Cosa è successo : ”Dieci vaccini obbligatori sono inutili, in parecchi casi pericolosi se non dannosi”. Quelle parole, pronunciate da Matteo Salvini a Radio Studio 54, hanno scatenato reazioni indignate, e non solo da parte della comunità scientifica. Antonella Salimbene, una madre di Casalmaiocco, provincia di Lodi, nel 2014 ha perso sua figlia Azzurra (nella foto), che aveva 11 anni ed è morta dell’unica malattia per cui non era vaccinata. Ha ...

STADIO ROMA - PARNASI CONFESSA : “PAGAVO TUTTI I PARTITI”/ Radicali “noi no!” : Cosa è emerso nell’interrogatorio : STADIO ROMA, Luca PARNASI interrogato in carcere dei pm: il costruttore è stato sentito per sei ore dalla procura capitolina. Molte le rivelazioni effettuate dall'ex titolare di Eurnova(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Che Cosa ci fa cambiare idea - in politica e nella vita quotidiana? : Si può cambiare idea in politica? E se è possibile, che cosa ci spinge a parteggiare per un'idea, un leader o un partito verso cui fino a poco tempo prima nutrivamo diffidenza? Un gruppo di psicologi ...

Elisa Isoardi - ecco Cosa invidia ad Antonella Clerici : Elisa Isoardi è pronta per la sfida. Da settembre condurrà La prova del cuoco al posto di Antonella Clerici, a cui invidia qualcosa in particolare. Dopo il successo di Buono a Sapersi, la compagna di Matteo Salvini ha ottenuto una promozione importante, conquistando la guida di uno dei programmi culinari più famosi di sempre. Si tratta di un’avventura emozionante per la Isoardi, che ha intenzione, ancora una volta, di mostrare tutta la sua ...

Quanti sono - da dove vengono e Cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L'anno scorso oltre 68 milioni di persone erano sfollate o rifugiate in un altro Paese. "Nessuno diventa un rifugiato per scelta", hanno ricordato le Nazioni Unite.Continua a leggere

Cosa non fare nella tua beauty routine mattutina : Si sa, il mattino ha l’oro in bocca ma le cose da fare sono tante e il tempo è poco. Nonostante questo, è importante prenderti del tempo per una beauty routine corretta per preparare al meglio la tua pelle per la giornata. Le insidie che si annidano nella beauty routine mattutina sono molte, ecco Cosa fare e non fare per prenderti cura al meglio della tua pelle. Prima lo shampoo Se hai l’abitudine di lavarti i capelli il mattino ...

SINISTRA NEL CAOS/ Cosa può rimanere di chi passa dal Pci ai magistrati? : Calenda lancia l'appello del "fronte repubblicano", Galli della Loggia parte bene poi fa la solita lezione di educazione civica. La SINISTRA non sa perché è in crisi. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Cosa c'è dietro la SINISTRA delusa che vota Salvini?, di G. Da RoldRISULTATI BALLOTTAGGI 2018/ C'era una volta la SINISTRA (e il Pd), di G. Da Rold

Antonella Clerici - post commosso per lo chef Narducci : ecco Cosa ha scritto : Oggi si svolgerà il funerale di Alessandro Narducci, il giovane chef stellato morto in un incidente stradale sul Lungotevere a Roma, e anche Antonella Clerici lo ricorda con un commosso post...

La prova del cuoco - cena d’addio per Antonella Clerici. Ed ecco Cosa rivela. Le foto della serata e - soprattutto - il messaggio : “A 18 anni si diventa maggiorenni e i figli bisogna lasciarli andare. È stata una mia scelta ma non pensavo che sarebbe stata così dura, l’ho voluto perché penso che la vita debba andare avanti, corra veloce ed è soggetta a bisogni diversi. Oggi per esempio ho detto a mia figlia Maelle che era una giornata particolare, era l’ultima del cuoco, e lei ha detto ‘Vai, ora sei tutta per me!'”. 1 giugno 2018, studio de La prova ...