Coppia si perde sulle Alpi Carniche | recuperata nella notte

meteoweb.eu

: @seventhsoundof7 @callmegoodlife @f_patania @orsifernando @RobertoRenga @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb Lascia perd… - Max_883 : @seventhsoundof7 @callmegoodlife @f_patania @orsifernando @RobertoRenga @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb Lascia perd… - gianlucalomuto : Bari, Ikea perde l'ordine della cucina: smontata la serenità di una coppia barese. Interviene la Polizia -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Si è concluso intorno alle due del mattino sotto la pioggia l’intervento del Soccorsono di Forni Avoltri nelle, in comune di Paluzza (UD). Ad aver perso l’orientamento è stata unadi tedeschi di Wolfsburg in vacanza a Mauthen che stavano rientrando dal Monte Cellon – Creta di Collinetta. I due si erano imbattuti in un banco di nebbia che li aveva disorientati conducendoli su una traccia di sentiero senza segnavia a quota duemila metri, in più, lo si è scoperto una volta raggiunti, la donna accusava difficoltà e malessere e non era in grado di scendere autonomamente. La loro posizione è stata individuata grazie al servizio SMS locator, che si basacoordinate ottenute attraverso il telefono cellulare tramite la centrale di Torino che lo attiva. A recuperarli è stata una squadra di dieci tecnici del CNSAS di Forni Avoltri che li ha ...