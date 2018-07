calcioweb.eu

: SSC Napoli, i primi convocati per il ritiro di Dimaro: - Sepe, Contini - Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Lu… - claudioruss : SSC Napoli, i primi convocati per il ritiro di Dimaro: - Sepe, Contini - Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Lu… - claudioruss : SSC Napoli, i primi convocati per il ritiro di Dimaro - assenti i nazionali Koulibaly, Mario Rui, Zielinski, Milik,… - CalcioWeb : Convocati #Napoli, le scelte di Ancelotti: non c'è #Jorginho -

(Di lunedì 2 luglio 2018)– Questa la prima lista dei 23 calciatori delper il ritiro estivo di Dimaro Folgarida (10-30 luglio). Ci sono anche due elementi della Primavera, il difensore Francesco Mezzoni e il centrocampista Gianluca Gaetano, entrambi classe 2000. Out inveceormai del Manchester City. Portieri: Sepe, Contini Difensori: Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Mezzoni Centrocampisti: Grassi, Ciciretti, Gaetano, Allan, Rog, Diawara, Hamsik Attaccanti: Inglese, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Verdi, Callejon, Ounas. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo, ledi: non c’èCalcioWeb.