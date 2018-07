Controllo filiera pesca | la Guardia Costiera di Giulianova sequestra oltre due quintali

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 2 luglio 2018) Teramo - È terminato alle prime ore di questa mattina, con un inseguimento in porto ed il sequestro didi prodotto ittico, un’attività di appostamento e di polizia marittima condotta dal personale del Nucleodelladi. I militari del Comando giuliese erano impegnati nei quotidiani controlli sulladellaquando, all’atto del rientro in porto di una unità dadella locale marineria, si sono accorti di movimenti sospetti; di lì a poco, infatti, una volta agli ormeggi, l’unità è stata raggiunta da un’autovettura che, nel giro di pochi minuti, ha caricato a bordo un ingente quantitativo di prodotto ittico, riprendendo celermente la via di uscita. E’ intervenuto così il personale dellache, dopo un breve inseguimento, è riuscito a fermare l’auto poco prima che questa uscisse dal porto, ai ...