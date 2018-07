Contratti a termine | 12 mesi con un solo rinnovo | è il decreto Dignità

Dl dignità - tetto di 24 mesi per Contratti a termine : “Licenziamo Jobs act”. Misure contro ludopatia e delocalizzazione : I contratti a termine potranno durare massimo 12 mesi. Poi, per essere rinnovati, bisognerà indicare una causale specifica: cioè il motivo per cui non diventano a tempo indeterminato. E anche in quel caso si potranno prorogare di massimo altri 12 mesi. È quello che prevede, secondo fonti del governo, l’ultima bozza del decreto dignità. “È guerra al precariato, licenziamo il Jobs act“, dicono fonti dell’esecutivo. A ...

Cambiano i Contratti a termine : 12 mesi con un solo rinnovo. Ecco il decreto dignità : Per i contratti a termine si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto per un massimo di 12 mesi, ma con obbligo di indicare la causale. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, uno dei punti contenuti nel decreto dignità sotto il titolo «Vita breve per i contratti a termine». ...

Decreto dignità - la bozza : guerra al precariato - Contrattia termine ridotti a 24 mesi : Il Decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. «E' solo un primo...

Lavoro : P. Chigi - vita breve per Contratti a termine - tutele estese a interinali : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – vita breve per i contratti a termine ed estensione ai lavoratori interinali delle stesse tutele degli altri lavoratori. Sono questi, secondo quanto anticipano fonti di Palazzo Chigi, alcuni dei punti salienti del decreto Dignità che il Consiglio dei ministri si accinge a varare. Sul fronte dei contratti a termine, si passa dalla durata di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto ...

Lavoro : bozza dl - per contrasto a precariato stretta su Contratti a termine(2) : (AdnKronos) – In presenza di una di queste condizioni, già a partire dal primo contratto, sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 36 mesi. Per contratti a termine non sono previste più di quattro proroghe nell’arco di 36 mesi. Inoltre a ogni rinnovo, a partire dal secondo, si applicherà un costo contributivo crescente di 0,5%, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a ...

Arriva stretta su Contratti a termine : Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo ...

Lavoro : bozza dl - per contrasto a precariato stretta su Contratti a termine : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di Lavoro l’onere di dimostrare la cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo strumento al posto di una diversa tipologia contrattuale. E’ questa la finalità delle misure di contrasto al precariato, previste dal decreto Dignità. Misure, si legge nella bozza del provvedimento ...

Decreto dignità : nella bozza la parte sul fisco si alleggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui Contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

Per 900mila Contratti a termine il test dei rinnovi entro agosto : A fare i conti con le novità previste dal decreto “dignità” allo studio del governo potrebbe essere nell’immediato quasi un terzo dei 2,86 milioni di lavoratori a termine. Le principali modifiche - rinnovo con causale, aumento dei costi per le aziende, riduzione del numero di proroghe possibili - andrebbero a impattare subito sui contratti in scadenza entro fine agosto ...

Istat - a maggio balzo degli occupati. Record Contratti a termine : L'istituto: "Crescita dell'occupazione spinta dagli ultracinquantenni". Disoccupazione ai minimi dal 2012

Contratti : Ascom Jesolo - dannoso per la stagionalità ridurre quelli a termine : Venezia, 29 giu. (AdnKronos) - “Contratti a termine: pensare di ridurne il ricorso è dannoso per la stagionalità per realtà come quella di Jesolo”. Confcommercio San Donà-Jesolo interviene sull’ipotesi di riduzione del ricorso ai Contratti a termine inserita nel cosiddetto “decreto dignità” del Gove