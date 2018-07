: Compravendita #senatori: Pg, prescrizione per Berlusconi. Pg #Cassazione, no ad assoluzione. Come volevasi dimostrare... - NicolaMorra63 : Compravendita #senatori: Pg, prescrizione per Berlusconi. Pg #Cassazione, no ad assoluzione. Come volevasi dimostrare... - Agenzia_Ansa : Compravendita senatori: Pg, prescrizione per #Berlusconi - TgLa7 : Compravendita #senatori: Pg,prescrizione per Berlusconi. Pg #Cassazione, no ad assoluzione -

La Cassazione conferma ladel processo per ladinei confronti di Silvio Berlusconi, che chiedeva l'assoluzione dall'accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal pg, ma l'esito dellaè rimasto inalterato. Secondo l'accusa, Berlusconi fece avere all'ex senatore Idv De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al centrodestra votando la sfiducia a Prodi nel 2008.(Di lunedì 2 luglio 2018)