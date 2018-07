Compravendita senatori | confermata prescrizione Berlusconi

Per Silvio Berlusconi confermata prescrizione per il processo sulla Compravendita di senatori : confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi, che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione.Continua a leggere

Compravendita senatori - la Cassazione conferma la prescrizione per Silvio Berlusconi : È stata confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la Compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal Pg, ma l’esito della prescrizione è rimasto inalterato. In base all’accusa, Berlusconi fece avere all’ex senatore Idv Sergio De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al ...

Compravendita senatori - prescrizione Cav : 18.56 La Cassazione conferma la prescrizione del processo per la Compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi, che chiedeva l'assoluzione dall'accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal pg, ma l'esito della prescrizione è rimasto inalterato. Secondo l'accusa, Berlusconi fece avere all'ex senatore Idv De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al centrodestra ...

Compravendita senatori - il pg : "Prescrizione per Berlusconi" : ... per convincerlo a lasciare l'Italia dei Valori, parte della maggioranza, e fondare un nuovo movimento, Italiani del Mondo, che aderì a Forza Italia. Nel 2008, il governo Prodi cadde anche grazie al ...

