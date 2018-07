Come Salvini sta vincendo la partita comunicativa sui migranti

LEGA - PONTIDA 2018 : SALVINI/ diretta streaming video : Serracchiani choc - "può diventare Come Come Norimberga" : PONTIDA 2018: SALVINI, bagno di folla al raduno LEGA: video diretta streaming oggi, domenica 1 luglio 2018. Vicino a Bergamo tutti i big leghisti.

LEGA - PONTIDA 2018 : SALVINI/ diretta streaming video : Serracchiani choc - “può diventare Come Come Norimberga” : LEGA, raduno di PONTIDA: oggi, domenica 1 luglio 2018, video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Debora Serracchiani - l'ultimo delirio su Matteo Salvini : 'Pontida Come i raduni dei nazisti' : ... 'Pontida non è ancora Norbimberga, ma può diventarlo, se la Lega prosegue sul crinale del nazionalismo, del conflito con l'Europa, col resto del mondo e anche con noi stessi'. La Serracchiani poi ...

Lega - le voci da Pontida : “Ong? Non ci servono prove”. Su M5s : “Sono Come noi”. Ma c’è chi spera che Salvini rompa : “Quelli del M5s? Pensano le stesse cose che pensiamo noi”. Elettori e militanti della Lega, a Pontida per il raduno nazionale, si aggrappano alla parte “verde” del governo sostenuto da Carroccio e pentastellati, e cioè al loro leader Matteo Salvini. “Sta facendo cose normali, sul fronte immigrazione, che andavano fatte prima. Un nulla di fatto dal vertice europeo? Non siamo preoccupati, prima o poi il regolamento di ...

Prete contro il ministro - 'Salvini Come Hitler' : Balza agli onori della cronaca nazionale don Aldo Antonelli, sacerdote di Avezzano, per le sue invettive contro il ministro e vice premier Matteo Salvini. Da Facebook alla Zanzara di Radio24, la crociata di don Aldo ...

Matteo Salvini - intervista a Libero : 'Come riscatterò l'Italia' : 'Domenica sarà una Pontida spettacolare, con numeri e un entusiasmo mai visti. Abbiamo lanciato l'hashtag #lamiaprimapontida, perché verranno da tutta Italia, da Napoli ne aspetto cinquecento'. Tanto ...

Federica Mogherini Come Salvini : 'Gli immigrati aiutiamoli a restare in Africa'. Boldrini e Kyenge distrutte : 'Aiutare gli immigrati nei loro paesi'. Quando lo dice Matteo Salvini , la sinistra lo addita a simbolo di razzismo, egoismo, xenofobia. E quando lo ha scimmiottato Matteo Renzi , anche nel Pd lo ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - Come il leader della Lega ha conquistato gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - Come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Salvini Come Hitler : polemica per l'opera di street art in centro a Milano. La replica : "Idioti - provo molta pena" : Si intitola "Hitchin a ride", ovvero "trovando un passaggio", l'opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della svastica e che è apparsa su un muro in via Palermo, nella zona di Brera a Milano. Il poster, subito rimosso, è stato realizzato dallo street artist Beast, che aveva pubblicato sul proprio sito l'immagine già domenica. Il riferimento è alle polemiche che vedono ...

Milano - Salvini Come Hitler : opera di street art in centro : Milano - Si intitola ?Hitchin a ride?, ovvero ?trovando un passaggio?, l'opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della...

Salvini Come Hitler : la provocazione nel cuore di Milano : Si intitola 'Hitchin a ride' ovvero 'trovando un passaggio', l'opera che ritrae Matteo Salvini come Hitler con il simbolo della Lega sul braccio al posto della svastica e che è apparsa su un muro in via Palermo, nella zona di Brera a Milano. Il poster, subito rimosso, è stato realizzato dallo street artist Beast, che aveva pubblicato sul proprio sito l'immagine già domenica. Il riferimento è alle polemiche che vedono protagonista il ministro ...

Matteo Salvini sfotte l'equipaggio di Aquarius : 'Ma Come mi dispiace...' : Ancora Matteo Salvini contro le Ong. Già, perché Frédéric Penard , della nave Aquarius, ha commentato: 'In Italia il clima non è più favorevole alle Ong'. Parole che il ministro dell'Interno ha ...

Matteo Salvini Come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...