Come LeBron è diventato “King James”

(Di lunedì 2 luglio 2018) The Chosen One, il prescelto. Il 18 febbraio del 2002, Sport Illustrated decise di dedicare la copertina a un giovanissimo giocatore di Akron, Ohio. Quel titolo, allora forse esagerato, si dimostrò essere profetico. Quel ragazzo si chiamava LeBron James, aveva quasi 17 anni, e giocava nella squadra della sua High School, la Saint Vincent-Saint Mary. Una scuola cattolica e privata. Mancava un anno alla sua eleggibilità per il draft NBA che gli avrebbe permesso, saltando il college, di giocare direttamente con quelli “del piano di sopra”. Quelli già grandi, quelli già famosi. Quelli che guardava giocare e a cui cercava di rubare i segreti per poi, un giorno, poterne raccogliere l’eredità. Micheal Jordan, al tempo, indossava ancora la canotta dei Washington Wizards, e continuava a calcare i parquet della lega nonostante i suoi 39 anni. ...