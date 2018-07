Come combattere la povertà

Emicrania - prevenzione malattia : ecco i nuovi farmaci/ ’Mal di testa’ : Come combattere ed evitare le crisi : prevenzione dell'Emicrania, arrivano i nuovi farmaci che possono evitare questa fastidiosissima patologia. Gli esperti concordi che si debba intervenire prima che compaiano i sintomi.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Commercio : Ascom Padova - combattere contraffazione - Come a Forte dei Marmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Capitanio ha ben presente ciò che, ogni giorno, avviene sulla spiaggia di Sottomarina, approdo naturale dei Padovani, soprattutto dei pendolari del weekend. “Sottomarina – spiega – al pari delle altre località del litorale veneto, non sfugge all’assalto dei venditori abus

Il razzismo Come piaga da combattere - Balotelli racconta : “una volta mi lanciarono un casco di banane…” : Nel libro ‘Demoni’, scritto da Balotelli insieme ad Alessandro Alciato, l’attaccante della Nazionale svela alcuni aneddoti vissuti nel corso della sua vita Balotelli si è ripreso l’Italia, un gol e tante belle giocate hanno permesso a SuperMario di tornare ad essere ancora protagonista a quattro anni di distanza dall’ultima presenza in Nazionale. Foto Spada – LaPresse Tanti sorrisi ma anche qualche smorfia di ...

Come combattere le fake news in ambito sanitario : Come vengono scelte le notizie di salute che vengono pubblicate sul Corriere della Sera? Che criteri vengono usati per la scelta delle notizie? Ce lo spiega il Dott. Luigi Ripamonti, medico, giornalista, responsabile di Corriere Salute, le pagine settimanali sulla salute del Corriere della Sera, e della sezione Salute di Corriere.it. La risposta è piuttosto semplice. “Essenzialmente ci rifacciamo al tipo di fonte. In altre parole esistono delle ...

Ecco Come combattere la depressione con un sano esercizio fisico : Un’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute, sia fisica che mentale. Per praticare una sana attività fisica basta veramente poco, non c’è un livello minimo per avere dei benefici: un po’ di attività è meglio di niente. Otre ad aiutare a perdere peso, a migliorare la pressione arteriosa e il tasso di colesterolo nel sangue, a prevenire e controllare il diabete, lo sport è un ottimo ...