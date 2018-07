Colpa di Sony per mancato cross-play in Fallout 76 | come sarà Fallout 5

Fallout 76 non supporterà il cross play su tutte le piattaforme. La Colpa è di Sony? : Fallout 76 come sappiamo sarà un titolo interamente devoto all'online, per cui la possibilità del gioco in cross play rappresenta sicuramente una proposta allettante per gli appassionati della serie.Ebbene come riporta VG247, Todd Howard ha escluso la possibilità di poter giocare in cross play tra PS4, Xbox One e PC, criticando in maniera diretta Sony e la sua politica al riguardo."Ci sarebbe piaciuto proprio fare un cosa del genere" dichiara lo ...