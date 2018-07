Colosseo | denunciato turista che pilotava un drone Sanzionati 26 ambulanti abusivi

Colosseo sfregiato per un souvenir - denunciato turista : E ci risiamo: il Colosseo torna ad essere oggetto di discutibili gesti di apprezzamento, come già attestato in più di un"occasione. Ancora una volta è il patrimonio artistico e culturale italiano a salire agli onori della cronaca, purtroppo però solo grazie allo sconsiderato gesto di un turista austriaco di 17 anni, che aveva intenzione di portarsi a casa un souvenir non banale. Un bel pezzo di laterizio direttamente proveniente dal celeberrimo ...