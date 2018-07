Colombia-Inghilterra | ottavi Mondiali 2018 | sfida con vista sulla finalissima Il

Mondiali - il Ct della Colombia : “siamo all’altezza dell’Inghilterra” : “Sappiamo che l’Inghilterra è ritenuta la favorita, ma noi siamo all’altezza. Cercheremo di controllare la partita, creando occasioni senza perdere il possesso del pallone”. Così il ct della Colombia, José Pekerman, alla vigilia della partita contro l’Inghilterra, valida per la qualificazione ai quarti di finale. “L’Inghilterra ha avuto tempo per riposare – ha detto il ct – e questo le ...

Russia 2018 - nel Mondiale delle sorprese Inghilterra favorita sulla Colombia : La fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo di Russia 2018 è appena iniziata ma ha già mietuto vittime illustri e regalato molte sorprese. Il Portogallo di CR7 e l’Argentina di Messi hanno già salutato la competizione, insieme alla Spagna di Ramos e alla Danimarca di Eriksen, entrambe buttate fuori alla lotteria dei rigori. Le partite di domani si preannunciano emozionanti e piene di pathos, come lo sono state quelle di questi ...

Mondiali 2018 Russia - Colombia-Inghilterra : le probabili formazioni : Una gara da dentro o fuori, nella quale è vietato sbagliare: martedì 3 luglio, alle ore 20 italiane, Colombia e Inghilterra si giocano la possibilità di continuare ad inseguire il sogno mondiale. Una ...

Colombia-Inghilterra - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Martedì 3 luglio, alle ore 20.00, ultimo ottavo di finale dei Mondiali 2018 quello tra Colombia ed Inghilterra, in programma allo Spartak Stadium di Mosca. Un confronto che, vista l’eliminazione della Spagna di ieri e le tante difficoltà avute dalla Croazia nel superare la Danimarca (ai calci di rigore), può offrire ad una di queste compagini la possibilità di giocarsi concrete chance per arrivare fino in fondo. La selezione allenata da ...

Probabile Formazioni Colombia-Inghilterra - ottavi di finale Mondiali Russia 03-07-2018 : Colombia-Inghilterra si giocheranno il passaggio del turno, il match si giocherà martedì 3 luglio alle ore 20.00 per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia. La squadra di Pakerman ha fin qui dimostrato di essere una nazionale competitiva e con grandi qualità, qualificandosi prima nel girone nonostante la sconfitta rimediata contro il Giappone per 2-1 nella partita d’esordio, ma chiudendo in fase crescente. L’Inghilterra ...

Mondiali 2018 Russia - Colombia-Inghilterra : la scommessa di Asprilla e Shearer : L'ultimo ottavo di finale di Russia 2018 sarà Colombia-Inghilterra, in programma martedì 2 luglio alle 20.00 a Mosca. C'è un precedente tra le due nazionali, nel fase a gruppi del mondiale francese: ...

Russia 2018 - il Belgio batte l'Inghilterra : super-gol di Januzaj - ora c'è la Colombia. I britannici col Giappone : Basta un gol di Januzaj al 6' della ripresa al Belgio per battere 1-0 l'Inghilterra e chiudere al primo posto il Gruppo G a punteggio pieno. Un gol sensazionale, quello del belga, che realizza con un ...

OTTAVI DI FINALE - MONDIALI 2018/ Tabellone accoppiamenti : per ora è Belgio-Colombia e Inghilterra-Giappone : OTTAVI di FINALE, MONDIALI 2018: Tabellone accoppiamenti. Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:41:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - le formazioni : Giappone-Polonia - Senegal-Colombia - Panama-Tunisia e Belgio-Inghilterra : Giappone-Polonia- Atto finale della terza giornata della fase a gironi. Oggi si conosceranno le ultime 4 qualificate agli ottavi di finale. Occhio alla situazione nel H, dove Giappone, Colombia e Senegal si giocano i primi due posti del girone. In serata big match tra Belgio e Inghilterra per decidere chi sarà la prima nel girone. […] L'articolo Mondiali Russia 2018, le formazioni: Giappone-Polonia, Senegal-Colombia, Panama-Tunisia e ...

Mondiali 2018 - vincono Inghilterra e Colombia. Pari Senegal-Giappone : L'Inghilterra di Gary Southgate è un rullo compressore, batte 6-1 Panama e stacca così il pass per gli ottavi di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del difensore Stones, autore di una doppietta, di Harry Kane, autore di una tripletta e momentaneo capocannoniere del Mondiale con cinque reti in due partite, e di Lingard. Di Baloy la rete della bandiera per Panama. La gara è stata dominata dal primo all'ultimo ...