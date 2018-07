Codacons | Esposto contro commissario Ospedale Sant’Andrea

Ambiente - Puglia : “La Codacons presenta esposto ‘Bandiere Blu'” : Il Codacons vuole “fare chiarezza sulle 14 ‘Bandiere Blu’ assegnate per il 2018 alla Puglia, e ha presentato un esposto alle Procure della Repubblica di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia e Taranto, all’Anac e all’Antitrust affinché sia fatta finalmente luce sui criteri seguiti dall’ente per il rilascio della famosa ‘bandiera’”. “Al centro dei sospetti ...

Bandiere Blu 2018 : il Codacons presenta un esposto in procura per quelle assegnate in Sardegna : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 13 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 alla Sardegna , presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, ...

Falso biologico - Codacons : “Presenteremo un esposto in Procura” : “Enorme indagine sul Falso biologico in Italia, che ha portato alla luce 15 tonnellate di falsi prodotti bio, 45 aziende perquisite, una persona denunciata in Sicilia oltre sanzioni per 15.500 € totali per indicazioni non a norma o incerta provenienza dei prodotti“, secondo il Codacons, “devono essere garantiti controlli costanti sui produttori, per verificare la reale provenienza dei prodotti venduti, in modo che i ...

Privacy - Codacons presenta un esposto in procura su Google e Facebook : Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato ...

GF - utenti e sponsor contro. Arriva l’esposto del Codacons : Dopo le proteste degli utenti e la decisione degli sponsor di dissociarsi, anche il Codacons si scaglia contro il GF15. Definito il “circo degli orrori” la trasmissione condotta da Barbara D’Urso è stata pesantemente criticata, così tanto che l’associazione dei consumato ne ha chiesto la chiusura immediata. “Con l’ultima edizione del Grande Fratello – si legge nel comunicato ufficiale del Codacons -, la ...

Codacons : Procura di Roma ha accolto nostro esposto su bus in fiamme : Codacons: interverremo nelle indagine a nome di tutti utenti del trasporto pubblico di Roma Roma – Di seguito quando detto dal Codacons. “Con la decisione di indagare sulla manutenzione degli autobus della capitale la Procura di Roma ha accolto le nostre richieste, contenute in un esposto inviato alla magistratura all’indomani dell’incendio che ha coinvolto un autobus in via del Tritone”. “Interverremo ...

Roma - morta in moto sull'Ostiense : esposto del Codacons in Procura : 'Con un esposto presentato oggi alla Procura della Repubblica di Roma il Codacons chiede di indagare sull'incidente stradale che ha provocato ieri la morte di una motociclista a Ostia schiantatasi ...