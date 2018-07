Clio Cup Press League | Scarlato e Bergamaschi protagonisti assoluti

sportfair

: Renault : SCARLATO E BERGAMASCHI REGALANO EMOZIONI A MONZA NELLA CLIO CUP PRESS LEAGUE DI RENAULT ITALIA - NewspressItalia : Renault : SCARLATO E BERGAMASCHI REGALANO EMOZIONI A MONZA NELLA CLIO CUP PRESS LEAGUE DI RENAULT ITALIA - ennatrasporti : Automobilismo CLIO CUP ITALIA: A MONZA CON MELATINI RACING MAX CIOCCA RIENTRA E CENTRA I… -

(Di lunedì 2 luglio 2018) A Monza laCupè giunta al quarto dei sette appuntamenti della stagione. Sul circuito brianzolo il monomarca di Renault Italia riservato ai rappresentanti della stampa ha visto scendere in pista Alberto(Auto Tecnica) e Riccardo(On-Race TV) Persi è trattato del suo debutto assoluto al volante della RenaultRS 1.6 turbo tecnicamente supportata dall’Oregon Team. Sulla sua pista di casa, il giornalista lombardo è stato protagonista di un crescendo di prestazioni culminato nel 13° piazzamento messo a segno in Gara 1, dopo avere rimontato ben quattro posizioni. “È stata un’esperienza fantastica – ha commentato– In gara sono riuscito a ottenere il responso di 2’14″1, facendo meglio delle qualifiche. Questo significa che mi sono migliorato costantemente. Nei primi giri ho cercato di ...