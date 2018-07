Clima e futuro | Workshop ENEA sui cambiamenti climatici e variazioni del livello del Mar

Clima e futuro : Workshop ENEA sui cambiamenti Clima tici e variazioni del livello del Mar Mediterraneo : Gli studi più recenti sull'innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai cambiamenti Clima tici saranno al centro del primo Workshop sul tema in Italia che si svolgerà il 5 e 6 luglio presso ...

Cambiamenti Climatici : in futuro a rischio la produzione di pomodori - legumi e verdure : I Cambiamenti climatici previsti per il futuro “dall’aumento delle temperature alla ridotta disponibilità d’acqua, potrebbero influenzare la produzione e la qualità nutrizionale di colture comuni come pomodori, verdure a foglia verde e legumi.“ A dirlo è uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, secondo cui nei prossimi decenni la produzione di ortaggi potrebbe ...