Clima | dalla Costa d’Avorio l’ambizione della società africana

(Di lunedì 2 luglio 2018) di Jacopo Bencini Abidjan,– Si è concluso il 29 giugno il vertice degli attoritici non statali e substatali africani, riuniti nella capitale economica ivoriana dall’associazione francesete chance. Per due giorni, centinaia di rappresentanti di istituzioni locali, imprese, associazioni, ong ambientali, dei popoli indigeni e del mondoricerca di tutto il continente – nonostante una chiara maggioranza francofona – hanno discussonecessità di un maggiore coinvolgimento dell’interanella battaglia contro il cambiamentotico, se davvero si vuole limitare il riscaldamento globale entro un grado e mezzo dall’inizio del secolo come dichiarato nel 2015 con l’Accordo di Parigi. L’impegno dei governi nazionali potrebbe infatti non bastare. Questo era già chiaro nel 2015, quando i negoziatoriCop21 convennero di ...