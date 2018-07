Claudio Santamaria e Francesca Barra nell’azzurro mare di Capri

vanityfair

(Di lunedì 2 luglio 2018) Se l’estate 2017 è stata la prima insieme, quella in cui si prendono le misure, si decide se «o montagna», si provano a incastrare due vite fino a quel momento distanti, questa che è appena iniziata è la stagione delle conferme. Per, 38 anni, e, 43, che in meno di un anno sono anche andati a nozze. E che oggi si divertono a definirsi, via social, una «banale e vecchia coppia», al riparo dal gossip e dai colpi di scena. LEGGI ANCHE: «Il problema dell'Italia è l'invidia» Le vacanze la giornalista e l’attore le iniziano a, con una gita in barca. Come raccontano queste foto: baci, tuffi, una nuotata insieme e poi ancora baci. Il matrimonio l’hanno celebrato in segreto a fine novembre negli Stati Uniti. «In estate ufficializzeremo le nozze in Italia, spero in Basilicata», raccontava lei qualche mese fa. «Il ...