Citroen Berlingo | la prova de Il Fatto it – Il van che va bene anche per la famiglia

ilfattoquotidiano

: In Psa il veicolo commerciale sta cambiando identità, trasformandosi in una vettura versatile e colorata. Ciò vale… - italianaradio1 : In Psa il veicolo commerciale sta cambiando identità, trasformandosi in una vettura versatile e colorata. Ciò vale… - italianaradio1 : Citroen Berlingo, la prova de Il - Noovyis : Un nuovo post (Citroen Berlingo, la prova de Il -

(Di lunedì 2 luglio 2018) In Psa il veicolo commerciale sta cambiando identità, trasformandosi in una vettura versatile e colorata. Ciò vale tanto più per il Citroën, che è giunto alla sua terza generazione sulla scia di una carriera dai numeri significativi: dal 1996, anno del suo debutto, ad oggi, ha registrato 1,7 milioni di vendite, rappresentando il 10% dei volumi di Citroën. Come importanza strategica, è secondo solo alla C3. Come detto, ora questo minivan cambia look, con otto nuove colorazioni e forme più compatte: infatti, il cofano si accorcia e si alza,grazie all’impiego della nuova piattaforma EMP2, mentre dal B-suv C3 Aircross riprende gli Airbump, i “cuscini” paracolpi posizionati nella parte bassa delle portiere laterali a scorrimento.accontenta sia chi cerca la compattezza sia chi desidera la spaziosità, così aumenta addirittura di una ‘taglia’: sono infatti ...