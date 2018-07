«Cinque volte più grande di Manhattan» | è cinese il più grande impianto fotovoltaico al

Incidente ad Arona - Cinque auto coinvolte : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente ad Arona, cinque auto ...

Maltempo - frana a Bussoleno : Cinque case travolte in Val di Susa - : Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI

Maltempo - frana a Bussoleno : Cinque case travolte in Val di Susa : Maltempo, frana a Bussoleno: cinque case travolte in Val di Susa Quattro persone sono state soccorse con l’elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI Parole chiave: Maltempo ...

La grande barriera corallina ha rischiato di morire Cinque volte. E rischia ancora : Negli ultimi 30mila anni la grande barriera corallina australiana è sopravvissuta a ben cinque eventi in cui ha rischiato di morire per colpa dei bruschi cambiamenti climatici. Una storia, questa, che potrebbe ripetersi anche oggi. A raccontarlo su Nature Geosciences sono stati i ricercatori australiani dell’Università di Sidney che, per la prima volta, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della barriera corallina in questo ...

Per l'illuminazione pubblica l'Italia spende Cinque volte di più della Germania : l'illuminazione pubblica costa alle casse dello Stato 1,7 miliardi di euro. Il Belpaese ha il record negativo dell'intera Europa

Per l’illuminazione pubblica l’Italia spende Cinque volte di più della Germania : (Foto: Jacopo Night Round/Flickr) l’Italia è la nazione che spende di più in Europa in quanto a illuminazione pubblica: 1,7 miliardi di euro nel 2017. Uno sproposito. A dirlo è lo studio Illuminazione pubblica: spendiamo troppo, condotto dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ci definisce “uno dei paesi più luminosi del continente”. Costi a carico di enti pubblici, come i Comuni, per dare ...

Brasile : Oms - paese ha Cinque volte più omicidi rispetto alla media mondiale : Lo dice l'Organizzazione mondiale della sanità , Oms, nelle ultime statistiche pubblicate sulla salute globale: il Brasile si conferma secondo i suoi dati uno dei paesi più violenti del mondo, con ...

A1 : Cinque incidenti in poco tempo - quindici vetture coinvolte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve