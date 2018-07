Ciné al via

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i ... : ... 2017 , - Macerata Campania - Fabbrica Wojtyla Martedi 4 settembre- DICA 33 ! 1968 -1970 - I 3 anni che sconvolsero il mondo raccontati attraverso i migliori LP - Un docuFilm di Giulio Gargia con Zap ...

Cinema - Groucho Marx e i suoi fratelli al centro della rassegna I viaggiatori dell'utopia. Film restaurati - spettacoli e confronti con i fans : 'I viaggiatori dell'utopia' è il titolo della 13esima edizione del Tam Tam Digifest che si terrà tra Napoli, Caserta, Macerata Campania e Capaccio , Paestum, tra il 2 luglio e il 17 ottobre 2018. ...

Roma - al via la seconda edizione del Cinema Balduina : film sotto le stelle nel quartiere della Capitale : Pellicole all’aperto, spettacoli live e la possibilità di vivere a pieno il quartiere Balduina di Roma. Torna l’appuntamento con la rassegna estiva realizzata dal Comitato Balduina nella suggestiva location del Parco delle Vittorie. L’evento, al via il 2 luglio nella scuola elementare Giacomo Leopardi, mette in programma film come La bella e la bestia, La forma dell’acqua e Come un gatto in tangenziale. Sul palco dei pre serata ...

Via libera ai cinesi : Orient Hontai rileva il 53 - 5% di Mediapro : L'acquisizione diventa effettiva da oggi dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni regolamentari e amministrative. L'articolo Via libera ai cinesi: Orient Hontai rileva il 53,5% di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al via 'Estatecinema' - il cinema all'aperto a Villa Bottini : ... Intero Euro 6,00* Ridotto Euro 5,00 Abbonamento 5 spettacoli Euro 20,00 Dal 9 al 15 luglio tutte le proiezioni a prezzo unico ' 3,00

Al via l'XI edizione del Festival Ebraica : cinema - cibo - musica - teatro e tradizione : Cinque giorni di dibattiti, maratone di eventi culturali, musica, teatro, degustazioni ed incontri letterari: torna, dopo il successo degli scorsi anni, l'undicesima edizione del Festival ...

Terre Traverse : festa per Giuseppe Verdi nelle cascine piacentine - Dove Viaggi : È negli spazi all'aperto di questi luoghi bellissimi, infatti, che si svolgono gli spettacoli e gli appuntamenti del cartellone, ormai decennale, dell'Associazione di aziende agricole piacentine 'Le ...

Giovedì prossimo al via "Pellicole" - cinema all'aperto a Celle : Giovedì 21 giugno alle 21:30, in Galleria Crocetta a Celle Ligure, primo appuntamento con 'Pellicole', rassegna di cinema all'aperto. PANICO AL VILLAGGIO Di Stephane Aubier e Vincent Patar Ecco la ...

Al via il 20 giugno la V edizione di "Oasi Cinema : ... documentario, Durata: 118 min., Produzione: Francia – 2015 Un documentario on the road alla ricerca degli esempi virtuosi in cinque campi: l'agricoltura, l'energia, l'economia, la democrazia e l'...

Stelle e musica : dalle Supernove ai Buchi neri - viaggio nell'universo estremo accompagnati dalla Musica di Laura Piccinelli : Lorenzo Caccianiga , classe 1988, da sempre appassionato di ogni tipo di scienza ma alla fine fisica batte tutti, si iscrive all'università di Milano e ottiene la laurea triennale nel 2010. Come ...

A Genova il varo del gigante dei mari : viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema - piscine e spa. Salpate a bordo : Si tratta della più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. Si chiama Msc Seaview e ospita 5.331 persone, più 1.413 unità dell’equipaggio. Al suo interno ci sono piscine, aree relax, piste da bowling, sale da gioco, un cinema e un’area per i concerti. Il varo del “gigante dei mari” è stato fatto a Genova. L'articolo A Genova il varo del gigante dei mari: viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema, ...

Treni : nell'orario estivo decine di treni per la Romagna - da Cervia in giù : ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'estate anche partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi. Fra ...

Tv : Maccio Capatonda torna sugli schermi con surreale viaggio nel cinema : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Maccio Capatonda sta per tornare in tv. L’amatissimo personaggio interpretato da Marcello Macchia sarà il protagonista di ‘The Generi’, una nuova produzione realizzata da Sky e Lotus Production che esordisce il 7 giugno con tutti gli otto episodi in esclusiva su Now Tv e su Sky On Demand all’interno di una nuova collezione che si accenderà proprio in quella data. Dal western ...

