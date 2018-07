Cina - lieve contrazione per il PMI Caixin : lieve calo rispetto al mese precedente per la manifattura cinese. A giugno il PMI manifatturiero elaborato da Caixin /Markit è sceso a quota 51 punti rispetto ai 51,1, punti di maggio. Il dato risulta ...

Una lettura sopra quota 50 indica un'economia in espansione, un dato sotto i 50 punti e' segnale di una contrazione.