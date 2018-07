Ciclismo | la Wada assolve Froome e archivia il procedimento a suo carico

Ciclismo - la WADA svela numeri inquietanti sul tramadolo : presente nel 4 - 4% dei controlli : Se i casi di positivita' sono in costante diminuzione nel mondo del Ciclismo professionistico [VIDEO], restano ancora però numerose zone da chiarire a proposito di Doping e farmaci sotto osservazione o addirittura pericolosi. La WADA, l’Agenzia Mondiale Antidoping, ha svelato dei numeri particolarmente inquietanti sull’uso, o forse sarebbe meglio dire sull’abuso, del tramadolo, un antidolorifico oppiaceo sintetico. Questo prodotto non è ancora ...