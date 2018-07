Ciclismo | Froome assolto dal doping alla Vuelta 2017

Ciclismo - la Wada assolve Froome e archivia il procedimento a suo carico : Chris Froome è stato assolto. La Wada ha deciso di archiviare la posizione dell'ultimo vincitore del Giro d'Italia che potrà dunque prendere parte al Tour de France. Non c'è stata dunque alcuna ...

Ciclismo - il tweet di Froome dopo l’assoluzione : “sono sollevato” : Chris Froome ha parlato a seguito dell’assoluzione dal caso di doping che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi “Grato e sollevato di poter finalmente mettermi alle spalle questo capitolo. Sono stati 9 mesi emotivamente intensi. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi hanno creduto in me”. Cosi’ Chris Froome conferma via Twitter l’archiviazione del caso salbutamolo che poteva portare a una ...

Ciclismo - doping : nessuna squalifica per Froome : ROMA - nessuna squalifica per Chris Froome. Secondo 'L'Equipe', l'Uci ha annunciato l'archiviazione del procedimento nei confronti del corridore anglo-keniano per un livello anomalo di salbutamolo ...

Ciclismo - assolto Chris Froome dalle accuse di doping : parteciperà al Tour de France : Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping, il ben noto caso legato al salbutamolo si è dunque concluso con l’assoluzione del Keniano bianco Chris Froome è stato assolto dalle accuse di doping nei suoi confronti. Il tribunale antidoping dell’Uci, secondo la “rosea”, non ha riscontrato alcuna violazione delle norme antidoping, dunque Froome non è sanzionabile e parteciperà regolarmente al prossimo Tour de France. ...

Il Tour de France esclude Chris Froome : finalmente un atto di coraggio per salvaguardare il Ciclismo : Chris Froome non sarà al Tour de France. Per ora…Aspettiamoci infatti giorni di interminabili processi e ricorsi, prima al Comitato Olimpico Francese, poi (quasi inevitabilmente) al TAS di Losanna. Resta, in ogni caso, una decisione storica da parte degli organizzatori. Un atto forte, di grande coraggio. Una lettera inviata al Team Sky contenente, parafrasando, un messaggio inequivocabile: “Froome non è gradito. Può ledere ...

Ciclismo - il Tour de France esclude Froome : Sky fa ricorso : PARIGI - Il Tour de France non vuole Chris Froome . Secondo quanto scrive il quotidiano Francese 'Le Monde', l'ASO, la società organizzatrice della corsa a tappa Francese, ha comunicato con una mail ...

Ciclismo - Bernard Hinault chiama i corridori alla protesta contro Froome : Bernard Hinault è stato fin da subito una delle voci più forti e critiche sul caso Froome. L’ex campione francese si è scagliato più volte contro il capitano della Sky dopo l’ormai famoso controllo antidoping in cui è risultato positivo al salbutamolo. Froome è ancora in attesa del verdetto dopo quella positività e il regolamento gli permette di correre. Dopo aver vinto il Giro d’Italia il corridore britannico si sta preparando per dare ...

Ciclismo - Bernard Hinault su Chris Froome : “Non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France 2018” : Bernard Hinault, come al solito, non le manda a dire parlando di Chris Froome, quattro volte vincitore del Tour de France e trionfatore del Giro d’Italia 2018. Il caso salbutamolo, che ha riguardato il campione britannico, continua ad essere un qualcosa di inaccettabile per la leggenda del Ciclismo Francese. “Per me Chris Froome non dovrebbe essere alla partenza del Tour de France – ha dichiarato a Ouest France – Semplicemente perché ...

Ciclismo - l’Uci : 'Froome? Sarebbe meglio che non partecipasse alle corse' : Sono passati più di nove mesi dal controllo alla Vuelta Espana in cui Chris Froome risultò positivo al salbutamolo ed ancora tutto il mondo del Ciclismo è in attesa della sentenza. Il campione britannico nel frattempo ha corso e vinto il Giro d’Italia [VIDEO] e si sta preparando per dare l’assalto anche al Tour de France. È molto improbabile che il verdetto possa arrivare da qui alla partenza del Tour, come ha spiegato il presidente dell’Uci ...

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Ciclismo - congelati i premi di Chris Froome per la vittoria alla Vuelta 2017! Attesa per la sentenza sul caso salbutamolo : Nove mesi fa Chris Froome risultava non negativo al salbutamolo in un controllo antidoping effettuato alla Vuelta di Spagna. La sentenza tarda ad arrivare, nel frattempo il britannico ha vinto il Giro d’Italia 2018 con una memorabile azione sul Colle delle Finestre e ora si appresta a partecipare al Tour de France, andando a caccia della mitica doppietta che manca da 20 anni. Il caso salbutamolo sembra essere lontano dalla risoluzione, il ...

Ciclismo - niente gare ufficiali per Chris Froome fino al Tour de France : solo ricognizioni sulle Alpi per il britannico : Chris Froome ha deciso di non partecipare a nessuna gara ufficiale in vista del Tour de France, il britannico svolgerà solo ricognizioni per prepararsi al meglio alla Grande Boucle Chris Froome non prenderà parte a nessuna gara ufficiale da qui al Tour de France, che partirà il prossimo 7 luglio. Il vincitore del Giro d’Italia ha deciso di ricaricare le batterie, svolgendo solo ed esclusivamente ricognizioni sulle strade che ospiteranno la ...